A Ghibullo giovedì 12 agosto giochi e laboratori all’aperto per bambini

L’assessorato al Decentramento organizza in collaborazione con l’associazione Cestha, Centro sperimentale per la tutela degli habitat, e il comitato cittadino di Ghibullo un pomeriggio di laboratori e attività di gioco all’aperto, che avrà come filo conduttore il fiume. L’appuntamento è per giovedì 12 agosto alle 16.30 al parco Spadoni di Ghibullo Tutti i bambini sono invitati a partecipare.

E’ preferibile l’iscrizione al numero 0544.485714 oppure via mail a cfabbri@comune.ra.it. Sono garantite le misure di sicurezza anticovid.