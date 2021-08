Ravenna, alla Chiesa di San Rocco messa in ricordo di don Ugo Salvatori

A un anno dalla scomparsa è ancora vivo il ricordo di don Ugo Salvatori. Domenica 15 agosto alle ore 18.30 nella Chiesa di S. Rocco a Ravenna, l’Arcivescovo, Mons. Lorenzo Ghizzoni celebrerà la Messa in ricordo del sacerdote.

Aldo Preda lo ricorda come un compagno di viaggio di tanti, che ha cercato ed operato per l’unità tra famiglie e culture diverse, sempre rispettando la libertà di tutti, ma con la forza travolgente della fede vissuta sempre con entusiasmo e con un grande ottimismo. “Un prete che credeva nella provvidenza e la provvidenza, come lui affermava, è sempre stata generosa con lui” sottolinea Preda, chiosando:

“Ed ancora oggi la sua voce giunge a tutti. E’ la voce del prete la cui missione è stata quella di “predicare il Vangelo, che per la Chiesa è il principio di tutta la sua vita in ogni tempo”, è la voce dell’amico che accoglieva con il sorriso nel suo studio tutti, sempre disponibile a qualsiasi ora, è la voce del confessore che ascoltava, non condannava, consigliava, assolveva. Ecco don Ugo, un prete, ricordato per la sua fede, la sua testimonianza, che è iscritto nell’albo dei santi preti di Ravenna”.