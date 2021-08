Monica Costa presenta presenta il libro ‘Noi di Lido Adriano-Storie di Romagna’

Nato dall’amore dirompente verso Lido Adriano da parte della giornalista faentina Monica Costa, residente a Londra da 23 anni, ‘Noi di Lido Adriano – Storie di Romagna’ è una raccolta di storia, testimonianze, ricordi della gente, documenti, fotografie, riferimenti paesaggistici in un percorso che si snoda attraverso 57 anni a partire dal 1964 ad oggi.

E’ un tuffo nel passato, nelle vacanze romagnole dell’autrice, che con la ‘macchina del tempo’ della scrittura ha riportato alla luce i giochi in spiaggia, le avventure giovanili estive attraverso le voci dei personaggi intervistati.

Tra le storie più accattivanti vi sono quelle dei bagnini ‘sciupafemmine’ mai veramente raccontati ufficialmente con tanta dovizia di particolari piccanti.

“Grande attesa per la pubblicazione di questo libro – sottolinea il Presidente della Pro-Loco di Lido Adriano Gianni De Lorenzo -, che riporta varie storie dei diretti protagonisti, i quali raccontano le loro indimenticabili vacanze nella nostra località, dagli anni ‘60 ad oggi”.

“Questo progetto editoriale – aggiunge Monica Costa – è nato qualche anno fa dal desiderio di raccontare l’amore per Lido Adriano. Il percorso che ha portato alla pubblicazione di questo libro è stato impegnativo, ma pieno di gioia e mi ha permesso di rafforzare ulteriormente il legame con questa terra e le persone che la vivono, anche se solo nel periodo estivo. Si è trattato di un lavoro collettivo e di celebrazione del senso della comunità: i racconti, le interviste, le confessioni, le fotografie sono i contributi di tanti che, con la memoria del cuore, hanno testimoniato la bellezza di Lido Adriano e di tutta la Romagna. Per questo motivo sono felice di donare alla Proloco di Lido Adriano un euro per ogni copia del libro che sarà venduta. È il mio modo per ringraziare tutte e tutti per questo viaggio condiviso nel tempo e nella memoria”.

La lettura ideale sotto l’ombrellone o in un grigio pomeriggio invernale, quando c’è bisogno di rievocare o immaginare momenti di vita spensierata. Le storie di Lido Adriano e della sua gente appassionano e coinvolgono tanto quanto quelle dei protagonisti dei più bei romanzi.

Le copie della prima edizione a tiratura limitata si potranno ritirare presso la Pro-Loco di Lido Adriano oppure ordinare online sulla pagina della scrittrice https://londonmumsmagazine.com.