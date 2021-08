La società ravennate Qint’x partecipa alla realizzazione del primo parco eolico davanti al porto di Taranto

Qint’x, la società ravennate specializzata in energie rinnovabili che assieme a Saipem sta sviluppando il “progetto Agnes” al largo delle coste romagnole (progetto, lo ricordiamo, che si prefigge lo scopo di ricavare in mare le energie pulita necessaria al raggiungimento del Green Deal in Romagna) parteciperà alla realizzazione del primo parco eolico offshore del mediterraneo.

Si tratta di un parco da 30 Mw, che la società Renexia sta costruendo davanti al porto di Taranto, il primo parco eolico in mare di tipo “nearshore” ad essere realizzato nel mediterraneo. Qint’x ha recentemente firmato un contratto per la fornitura di servizi in sito di costruzione con la società fornitrice delle pale eoliche, la cinese MingYang.

“Questo contratto è un passo importante per garantire la crescita di Qint’x e dei suoi tecnici nel settore offshsore – afferma Alberto Bernabini CEO di Qint’x -, sia nella fase progettuale che in quella realizzativa. Esperienza pratica che tornerà utile per il progetto Agnes in Romagna. I cambiamenti climatici sono ormai ampiamente dimostrati e nei prossimi anni anche in Romagna, in acque internazionali, lo sviluppo dell’offshore sarà indispensabile per combatterli. ”

Lo scorso anno Qint’x aveva supportato un altro colosso cinese, Goldwind, nell’installazione del suo primo impianto eolico in Italia. Quest’anno sarà la prima azienda romagnola ad affrontare le problematiche dell’installazione di turbine eoliche in mare aperto nel mediterraneo. Questo accanto MingYang uno dei leader mondiali dell’eolico offshore.