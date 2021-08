Marina di Ravenna, aperitivo al tramonto al bacino pescherecci per gustare la Cozza Selvaggia, che diventa anche souvenir per i turisti

Proseguono le iniziative legate al progetto di valorizzazione della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna, beneficiaria del finanziamento del bando FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA. In collaborazione con il centro ricerche CESTHA e grazie al sostegno degli chef Erica Liverani e Mattia Borroni, le cooperative di pescatori di cozze La Romagnola e Nuovo Conisub organizzano il primo aperitivo pic nic al tramonto nell’area del bacino pescherecci a Marina di Ravenna, per oggi giovedì 12 a partire dalle ore 19.00 per presentare una modalità innovativa di gustare il loro prodotto di eccellenza: la Selvaggia di Marina di Ravenna.

Verrà infatti servito in aperitivo un particolare preparato in vasetto di cozze selvagge, che si propone come la nuova modalità per legare questo prodotto a marchio con il turismo enogastronomico, proponendosi, per il futuro, come suovenir culinario. Il tutto sarà proposto con abbinamenti curati dai due chef ravennati e con il vino del Podere del Nespoli. L’intero evento è a scopo benefico, con il ricavato che andrà a sostenere le spese di cura e riabilitazione sostenute dal centro CESTHA per la cura delle tartarughe marine.

I posti sono limitati e per partecipare è necessario prenotarsi ESCLUSIVAMENTE telefonando al 3518544072. Per chi lo volesse, infine, subito dopo l’aperitivo, sarà possibile visitare il centro CESTHA in un tour guidato dai biologi marini.