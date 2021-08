La morte di Gino Strada. Michele de Pascale: è stato un simbolo di impegno e di valori per la Pace

Si è spento oggi a 73 anni Gino Strada, fondatore e anima di Emergency. Sul suo profilo Facebook lo ricorda il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

“Piangiamo la scomparsa di Gino Strada, fondatore di Emergency: è stato un simbolo di impegno e di valori per la Pace. Per me e per tanti ragazzi e ragazze della mia generazione il suo “Pappagalli Verdi” è stata una delle letture più importanti della nostra adolescenza. Facciamo sì che il suo impegno per la pace e per l’assistenza sanitaria nelle zone di guerra non se ne vada con lui.”