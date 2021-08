Ravenna, camionista di TransItalia muore nell’area di servizio di Sant’Eufemia

Poco dopo le 12 di oggi 13 agosto, nell’area di servizio Sant’Eufemia di Ravenna, un camionista è stato rinvenuto privo di vita all’interno del suo camion TransItalia, ditta di logistica e trasporti per cui l’uomo lavorava. Subito sono scattati gli accertamenti e a lungo nell’area di servizio sono rimasti al lavoro gli uomini della scientifica per stabilire le cause della morte, che è naturale.

L’uomo, 60 anni, di nazionalità straniera, non è residente a Ravenna. Potrebbe essere morto per una crisi cardiaca, poiché sembra che soffrisse da tempo di questi disturbi, come hanno riferito dalla ditta per cui lavorava. Il 60enne è stato trovato da un collega – nell’area di sosta dei camion – con la testa appoggiata sul volante e un braccio fuori dal finestrino. Poi è stato dato l’allarme.