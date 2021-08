Russi. 82enne si schianta contro un albero e travolge un uomo, che rimane gravemente ferito

Terribile incidente questa mattina all’interno di un’area cortilizia di una casa contadina lungo la via Faentina Nord a Russi.

Nello spazio antistante la casa era allestito un gazebo per la commercializzazione di frutta e verdura a km zero e una signora di 82 anni, a bordo di una Citroen C3, pare fosse impegnata nelle manovre di parcheggio quando, per errore, avrebbe spinto il piede sull’acceleratore, finendo per travolgere una persona prima di schiantarsi contro un albero posto all’interno della proprietà.

La persona coinvolta nell’incidente è un uomo di 55-57 anni, originario di Cesenatico, ma domiciliato a Russi. Nel violento impatto, che lo ha schiacciato tra l’auto e l’albero, ha riportato gravissime ferite.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, precipitatisi sul posto con un’ambulanza, che ha rapidamente allertato anche l’elimedica, con la quale l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale di Russi.