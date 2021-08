Bagnacavallo. All’arena delle Cappuccine le programmazioni del fine settimana dopo l’incontro con i protagonisti di Extraliscio

Continuano, dopo l’ottimo andamento della serata dedicata all’incontro con regista e protagonisti di Extraliscio, gli appuntamenti serali con i film all’arena delle Cappuccine per Bagnacavallo al Cinema. Per il fine settimana di Ferragosto la programmazione prevede sabato 14 Official Secrets – Segreto di Stato, film spionistico di Gavin Hood con Keira Knightley legato all’invasione dell’Iraq del 2003, mentre domenica 15 e in replica lunedì 16 verrà proiettato Una donna promettente, film scritto e diretto dalla regista esordiente Emerald Fennell che le è valso anche un Oscar per la miglior sceneggiatura originale. La vicenda narra della trentenne Cassie e di un trauma che riaffiora dal passato.

Per quanto riguarda invece la serata di mercoledì 11 agosto, in occasione della proiezione di Extraliscio – Punk da balera sono intervenuti la regista Elisabetta Sgarbi, l’aiuto regista Eugenio Lio e i musicisti Moreno (il Biondo) Conficconi e Mauro Ferrara. Li ha intervistati Federico Savini, giornalista di Sette Sere-Qui, autore del libro Il Liscio. Antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di zum-pa-pà (Tuttle Edizioni 2021).

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare sia il film che l’incontro, applaudendo spesso. «È stato un incontro molto interessante – sottolinea Gianni Gozzoli del Cinecircolo Fuoriquadro, che cura la rassegna per il Comune – che si è svolto in un’atmosfera particolarmente gradevole, con grande spontaneità. Per questo ringraziamo Elisabetta Sgarbi, tutti gli ospiti che sono intervenuti e il giornalista Federico Savini.»

La serata si è svolta in collaborazione con la Fice-Emilia-Romagna nell’ambito degli appuntamenti di Accadde domani.

Dopo il weekend di Ferragosto la programmazione del cineparco delle Cappuccine continuerà martedì 17 con Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé per proseguire poi ogni sera fino al 5 settembre. Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp.

Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.40. I prenotati dovranno presentarsi in biglietteria entro le 21.15. Per l’ingresso valgono le regole del Green pass.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 351 8443876 (dalle 16 alle 19); cinemabagnacavallo@gmail.com; www.arenabagnacavallo.it