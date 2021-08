Ferragosto rovente in Romagna: temperature hot in tutta la regione, si salvano le zone costiere

Mentre il Sud Italia e la Sicilia in particolare sono nella morsa del caldo tropicale (con picchi registrati in alcune province attorno ai 48-49° C) e degli incendi, anche le zone centro settentrionali del Paese, Emilia Romagna compresa, restano roventi. L’Arpae e la Protezione civile regionali hanno infatti diramato un’allerta gialla per temperature estreme in tutta la regione, che prevedere per la giornata di oggi, sabato 14 agosto e anche di domani, “temperature massime elevate, intorno a 37 gradi o localmente superiori, nelle aree di pianura e bassa collina”. L’allerta è valida fino alla mezzanotte del 15 agosto.

Le zone più colpite saranno quelle dell’entroterra, ma le temperature più bollenti colpiranno anche le zone di bassa collina e di pianura romagnola, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Salve solo le zone costiere, dove l’influsso del mare mitigherà il calore.

Attenzione dunque a qualunque fiamma o scintilla (come i mozziconi di sigaretta) che se lasciate libere, complici le temperature elevatissime, potrebbero rapidamente innescare incendi anche di grossa portata.

I consigli in questi casi restano quelli di sempre: evitare di uscire nelle ore più calde, evitare alcolici e cibi pesanti, vestirsi con abiti freschi e di colore chiaro, bere abbondante acqua per reidratarsi. Consigli validi per tutti ma in particolare per le persone più fragili, come anziani, bambini e persone debilitate.