Ravenna. Ordinanza anti vetro e anti alcol nei lidi dalle 20 di sabato 14 agosto alle 5 di lunedì 16

In occasione del Ferragosto, è stata emanata la consueta ordinanza anti vetro e anti alcol, che sarà in vigore in tutti i lidi dalle 20 di sabato 14 alle 5 di lunedì 16 agosto e che prevede il divieto di vendita (per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, di attività artigianali operanti nel settore alimentare, di circoli privati, di stabilimenti balneari, nonché di attività di commercio su area pubblica) e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore e di bevande e alimenti forniti in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere.

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

È vietato altresì l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili.