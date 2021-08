Ancora un terribile incidente sulle strade della Romagna. Dopo i drammi di ieri, che hanno fatto registrare due morti sulle strade (uno per cause non legate a incidenti, però) e un ferito gravissimo in Bassa Romagna, anche oggi, sabato 14 agosto, c’è stato un nuovo scontro, questa volta a Faenza, con un ferito, un cicloturista, in condizioni critiche.

Tutto è avvenuto nella città manfreda, in via Del Gesuita all’altezza del civico 5, attorno alle 10.15.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi di rito: a scontrarsi sono stati un cicloturista di 68 anni sulla sua bici da corsa e un’auto, guidata da un uomo di 62 anni, che viaggiava in direzione opposta.

Il ciclista era l’ultimo di una lunga fila di cicloturisti in uscita per un allenamento. Per cause ancora non chiarite, ad un certo punto ha sbandato, finendo per invadere completamente la corsia opposta e venendo poi caricato dall’auto che sopraggiungeva. Nell’impatto, la bici si è spezzata in due ed è stata sbalzata nel fosso a bordo strada.

Immediati i soccorsi: i sanitari si sono precipitati con un’ambulanza e la macchina con il medico a bordo, che ha presto allertato l’elicottero, intervenuto da Bologna. Le condizioni del ferito sono subito apparse gravi e l’uomo, con numerosi traumi ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.