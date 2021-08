Scontro fra auto e moto sulla Casolana Riolese: grave un uomo di 30 anni

Secondo le informazioni fornite da Romagna Soccorso, un incidente stradale per uno scontro fra un’auto e una moto è avvenuto a Badia Susinana di Marradi in via Casolana Riolese intorno alle 12.20. Nell’impatto un uomo di circa 30 anni è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elicottero da Ravenna oltre a un’ambulanza di Marradi. Le cause dello scontro non sono note e non si conoscono al momento altri particolari dell’accaduto.