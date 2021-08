Un Ferragosto tranquillo sui Lidi di Ravenna. È questo il report della Polizia Locale di Ravenna sull’attività svolta ieri 15 agosto. In mattinata sono state impegnate 5 pattuglie sul territorio: una nella zona nord, 2 al sud (una su strada e una in spiaggia) e 2 nei lidi centrali. Le pattuglie non hanno segnalato criticità particolari alla centrale. Non sono stati trovati resti di falò notturni e i resti di qualche bivacco sono stati segnalati per il ripristino. I gestori degli stabilimenti per parte loro non hanno segnalato particolari problematiche. Sono arrivate tre segnalazioni dai cittadini. Nella mattinata di Ferragosto è stata elevata una sola sanzione per la sosta.

Cinque pattuglie dell’Ufficio Antiabusivismo Commerciale, per un totale di undici operatori, sono state impegnate nel pomeriggio di Ferragosto sul litorale di Ravenna (sempre una pattuglia ai lidi nord, 2 pattuglie ai lidi centro e 2 pattuglie ai lidi sud).

Foto 3 di 4







Gli operatori, oltre al consueto pattugliamento dell’arenile, sono intervenuti per un totale di nove richieste e segnalazioni da parte degli utenti – sia attraverso la Centrale Operativa, sia alle pattuglie impegnate nel controllo dinamico del territorio – per problemi inerenti soste non regolamentari dei veicoli nelle località di Lido di Classe, Lido di Savio e Lido Adriano. Nel mirino anche le soste “selvagge” a tutela degli utenti deboli della strada: soste su stalli riservati a persone diversamente abili e pertinenze; attraversamenti pedonali; marciapiedi e piste ciclabili. Nel pomeriggio sono stati elevati tre verbali per violazioni al Codice della Strada ed un veicolo è stato rimosso.