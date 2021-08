Lugo, il 23 agosto lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale: interesseranno 262 parcheggi a pagamento

Il Comune di Lugo informa che nella giornata di lunedì 23 agosto 2021 a partire dalle ore 6.00 saranno rifatte le linee di segnaletica orizzontale in circa 262 parcheggi del centro storico di Lugo. Per consentire lo svolgimento corretto dei lavori, nelle vie e piazze interessate saranno istituiti divieti di sosta con rimozione coatta a partire dalle 6 fino al termine dei lavori. In caso di maltempo, la parte di lavoro non svolto sarà recuperata nella giornata di sabato 28 agosto 2021.

Lunedì 23 a partire delle ore 6.00 i lavori coinvolgeranno viale Masi, via Emaldi e via Compagnoni. A partire dalle ore 9.00 i lavori coinvolgeranno, invece, via Risorgimento, via Pisacane, via G.Bruno, vicolo Ranieri e via Marescotti.