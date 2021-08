Nelle librerie il volume ‘Sussurri di siti silenti-viaggio in Romagna e dintorni’ scritto dalla ravennate Nicoletta Timoncini

È in vendita nelle librerie da fine luglio il libro ‘Sussurri di siti silenti-viaggio in Romagna e dintorni’ scritto dalla scrittrice ravennate Nicoletta Timoncini. Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, Nicoletta abita a Porto Corsini e ha già alle spalle un paio di pubblicazioni di libri e racconti. Il volume ‘Sussuri di siti silenti-viaggio in Romagna e dintorni’, il Ponte Vecchio editore, è un viaggio tra storia e fotografia in 15 luoghi della Romagna, in paesini abbandonati, rocche e castelli sulle colline che circondano soprattutto la Valle del Bidente: Castelnuovo, Pianetto, il castello di Cusercoli, Giaggiolo, Poggio Galmino, Poggio alla Lastra, la Rondinaia, Pietrapazza, Strabatenza, Casanova dell’Alpe, Pian del Grado, l’officina aeronautica Caproni di Predappio, Castel d’Alfero, Bastia e Castiglioncello.

Come nasce l’idea di questo libro? “Ho sempre amato girare in collina e quando vedevo sulle cime spuntare dei ruderi ero incuriosita e con tanta voglia di vederli da vicino. Sono riuscita a ridare voce a questi luoghi, a riscoprire le tradizioni, a seguito dello spopolamento delle colline che è avvenuto negli anni ’70; questi piccoli paesi non erano serviti, senza acqua e corrente elettrica, pian piano si sono svuotati ma tutte le persone con cui ho parlato hanno nostalgia della vita che facevano lassù”.

Hai raccolto tante testimonianze di come si viveva in questi paesini? “Inizialmente ho parlato con le persone che incontravo durante i miei giri, poi alcuni volontari, che avevano partecipato a dei miei corsi di scrittura, hanno raccolto delle interviste e quando sono state pubblicate ho trovato il racconto di una signora che abitava a Giaggiolo che ha spiegato la vita del paese, della sua famiglia che lavorava nel podere che attualmente è diventato del nipote. A Poggio Galmino, che fa parte del Comune di Galeata, costituito da un agglomerato di case abitate in alcuni mesi dell’anno, ho conosciuto una coppia di anziani, Giovanni e Maria, di oltre 80 anni che mi hanno raccontato la storia della loro vita. È bello riscoprire i veri rapporti, lontani dalla vita frenetica a cui siamo abituati in paesi come Casanova dell’Alpe, Pian del Grado, Strabatenza e Pietrapazza. Queste ultime due località sono a una altezza di 600 metri e per arrivarci devi percorrere una strada sterrata costruita su antiche mulattiere, in ognuno di questi paesini sono riuscita a rintracciare persone che ci avevano abitato da bambini, fino agli anni ’70, che mi hanno raccontato la storia delle tradizioni locali e delle varie rocche. Ho conosciuto tante persone e un ringraziamento particolare va a Giorgio Graziani di Santa Sofia, un antiquario-collezionista di oggetti di un tempo come libri, mobili, attrezzi agricoli che mi ha aiutato tanto nel mio lavoro”.

Dal punto di vista storico che cosa ti ha colpito di più? “Nel paese di Castelnuovo, dove le case sono tutte sparse, in cima alla collina c’è la Rocca, su cui c’è anche una leggenda, risalente all’anno 1000. Un’associazione del luogo ha scritto un libro sulla storia della Rocca. Mi ha colpito molto anche il Castello di Cusercoli costruito intorno all’anno 1000-1150 su una roccia risalente a 40milioni di anni fa. Ha avuto una storia travagliata, durante la II guerra mondiale trovarono rifugio diverse famiglie sfollate e questo causò un peggioramento della struttura. Attualmente è di proprietà del Comune di Civitella e viene utilizzato per determinati eventi, tipo sagre, ed è visitabile tramite visite guidate organizzate dalla Pro Loco. A Predappio l’Officina Aeronautica Caproni voluta da Benito Mussolini e fatta costruire negli anni ’30 produsse una serie di aerei utilizzati durante la guerra. Nel 2013 nel film di animazione ‘Si alza il vento’ il regista giapponese richiamò la figura di Giovanni Battista Caproni che era un imprenditore aeronautico originario della provincia di Trento”.

Le prossime presentazioni del libro sono martedì 24 agosto, alle 20.30, nella Biblioteca di Bagno di Romagna, giovedì 26 all’interno di un evento musicale e culturale al bagno Quevida a Porto Corsini, martedì 31 agosto a Castelnuovo all’agriturismo ‘Le Vigne’, venerdì 3 settembre a Poggio Galmino e venerdì 1 ottobre durante il Farini social week.