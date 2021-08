Ruba zaini e borse dagli ombrelloni, ma interviene il poliziotto in vacanza: 30enne in arresto a Marina di Ravenna

La Polizia ha arrestato un 30enne, cittadino rumeno, per il reato di furto aggravato. Nel pomeriggio di sabato 14 agosto, a Marina di Ravenna, una Volante della Questura di Ravenna è infatti intervenuta presso uno stabilimento balneare, per la segnalazione di un furto. Sul posto era già presente un Ispettore della Polizia di Stato, che libero dal servizio era intervenuto in seguito alle richieste di aiuto di un uomo.

Quest’ultimo si trovava in compagnia di un’altra persona e aveva seguito e fermato un uomo, il quale pochi istanti prima si era impossessato del suo zaino rubandolo da sotto l’ombrellone e per questo stava chiedendo aiuto. L’Ispettore della polizia libero dal servizio, dopo essersi avvicinato, si è qualificato ed è intervenuto in soccorso della parte offesa.

Il presunto ladro è stato identificato per un 30enne cittadino rumeno, senza precedenti penali. Inoltre, in seguito alla perquisizione effettuata sull’auto dell’uomo, i poliziotti hanno ritrovato una borsetta e, nella pineta poco distante, un cellulare, entrambi di proprietà di una donna che aveva subito un furto nella medesima giornata. Lo zaino il cellulare e la borsetta sono stati restituiti ai legittimi proprietari, e il 30enne è stato arrestato per il furto dello zaino e indagato per quello della borsetta e del cellulare.

Su disposizione dell’A.G. il 30enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura. Il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’imputato l’obbligo di dimora e il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle dieci della sera fino alle sei della mattina.