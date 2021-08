Dopo 31 anni di onorato servizio a Russi è andato in pensione l’appuntato Maurizio Signore, russiano di adozione

Dopo 40 anni di servizio, di cui 31 passati a Russi, ha raggiunto la meritata pensione l’Appuntato Scelto con Qualifica Speciale Maurizio Signore. Dopo i primi 8 mesi a Campobasso al Corso di Carabiniere, Signore è stato assegnato alla stazione di Castello di Cisterna (NA) dove è rimasto per quasi 3 anni. Successivamente ha prestato servizio a San Gregorio Madese (CE) per quasi 5 anni prima di giungere a Russi nell’ottobre del 1990 dove è rimasto fino al pensionamento raggiunto il 28 luglio di quest’anno, ad esclusione di una parentesi di 7 mesi a Somma Vesuviana.

Quasi 31 anni di servizio nel comune russiano, compresa una parentesi di 2 anni presso la stazione di Godo, fanno di Maurizio Signore uno dei carabinieri più longevi nel territorio, dove ha creato la propria famiglia con moglie e tre figli, e dove resterà anche in futuro. Originario di Minturno in provincia di Latina ora è da considerarsi un russiano a tutti gli effetti, anche l’amministrazione comunale ha voluto complimentarsi al momento della pensione, omaggiandolo con un libro su Russi e una pergamena con la seguente dicitura: “A Maurizio Signore, per una vita trascorsa nell’Arma a tutela e protezione della nostra città, con infinita gratitudine e stima”. Diversi gli attestati di stima giunti da cittadini e commercianti, alcuni riportati al termine di questa intervista.

Maurizio Signore, innanzitutto elenchiamo in ordine cronologico tutti i comandanti di stazione che ha incontrato nei suoi 31 anni di servizio a Russi?

“Certamente. Appena arrivato a Russi ho avuto l’onore di incontrare il Maresciallo Luigi Berardi. Poi a seguire Mauro Grossi, Andrea Gatto, Oliver Desiderio, Pasqualino Insero fino all’attuale comandante Francesco Camastra. Nei due anni trascorsi presso la stazione di Godo ero sotto il comando del Maresciallo Giuseppe Le Noci.”

Dal 1990 ad oggi anche la città di Russi ha subito dei cambiamenti. Cosa ne pensa?

“Quando sono arrivato mi sono reso conto che in città tutti si conoscevano, un grande paese anche molto affiatato. Con il passare degli anni anche Russi come tutte le città si è espansa, nuove costruzioni abitative e tante nuove famiglie che si sono trasferite da altre città. La centralità di Russi rispetto alle altre grandi città come Ravenna, Lugo, Faenza e Forlì ha fatto sì che tante persone trovassero più comodità nel venirci a vivere.”

In tanti anni di servizio ha qualche episodio che le è rimasto particolarmente nel cuore?

“Sicuramente il ritrovamento di un bambino di 5 anni uscito di casa nella notte, ritrovato a passeggiare per Russi in pigiama. Ma anche il ritrovamento di un anziano uscito di casa nudo in pieno inverno, l’abbiamo ritrovato nelle campagne di Camerlona quasi assiderato e portato in salvo. Ci sono altri piccoli episodi che mi hanno permesso di vivere l’umanità dal lato militare.”

L’amministrazione comunale l’ha ringraziata per il suo lungo periodo di servizio a Russi, un altro motivo di orgoglio?

“Certamente. Ringrazio il sindaco Valentina Palli per questo riconoscimento, 31 anni in questa città è sicuramente un periodo lungo. Sono cresciuto a Russi come militare e come uomo e con me tutta la mia famiglia. Ci sentiamo russiani tutti quanti e anche da pensionato continuerò a vivere qui.”

E ora da pensionato come passerà le sue giornate?

“Ho quattro nipoti, mi dedicherò a fare il nonno. Poi ci sono le mie passioni, la pesca e la mia squadra del cuore, la Lazio. Attività da fare non mancheranno.”

GLI ATTESTATI DI STIMA

Filippo Plazzi (Capogruppo di Insieme per Russi): “A nome dei consiglieri di Insieme per Russi ringrazio l’Appuntato Scelto QS Maurizio Signore per il continuo ed attento servizio prestato sul nostro territorio e ai nostri concittadini.”

Andrea Flamigni (Capogruppo Lega per Russi): “Il gruppo consiliare Lega per Russi ringrazia l’Appuntato Scelto QS Maurizio Signore per gli anni di onorata carriera al servizio della nostra comunità. Per 30 anni si è distinto per la sua disponibilità nei confronti dei cittadini per senso del dovere e in particolare per la sua umanità. Ci auguriamo che fra le nuove leve ci siano agenti che possano radicarsi sul nostro territorio come ha fatto lui nel tempo.”

Gianluca Zannoni (Capogruppo Cambia Ross): “A nome del nostro gruppo consiliare e dei tanti cittadini che hanno sempre apprezzato l’umanità dell’Appuntato Scelto QS Maurizio Signore, lo ringrazio per i tanti anni di presenza sul nostro territorio, è a tutti gli effetti un russiano adottato. Gli auguro di godersi al meglio la nuova vita da pensionato, sono altresì convinto che continuerà ad essere presente con i suoi consigli. Sicuramente ci saranno nuove leve che faranno lo stesso percorso di Maurizio Signore inserendosi nella nostra comunità allo stesso modo, è sempre stato così.”

Michele Urbini (Presidente consorzio Vivi Russi e titolare di Eventi Catering): “Russi perde una figura che per 30 anni è sempre stata vicina ai bisogni della comunità, con il giusto rigore ma altrettanta elasticità. Tutta la comunità, i cittadini e noi commercianti auguriamo all’appuntato Maurizio Signore il meglio per il suo futuro, sono certo che troverà sempre qualcuno pronto ad offrirgli un caffè per ringraziarlo del servizio dato alla città di Russi.”

Giandomenico Banzola (agente immobiliare): “Personalmente mi sono trovato coinvolto in un contesto con un anziano in stato confusionale. Mi stupì la professionalità e l’umanità dell’appuntato Maurizio Signore nel trovare soluzioni immediate al problema, cercando di contattare tutti i parenti dell’uomo. Un carabiniere che ha saputo farsi volere bene da tutti, sempre con una parola e un consiglio pronti. Gli auguro il meglio nella nuova veste di pensionato, sono altrettanto certo che sarà sempre presente nella nostra comunità come ha fatto fino ad ora.”

Sonia Masetti (Pasticceria Babini): “In questi giorni parlando con alcuni colleghi commercianti mi sono resa conto di quanto sia apprezzato l’appuntato Maurizio Signore nella nostra comunità. Sempre disponibile e grande umanità. Gli auguro tanta felicità nel proseguo della sua vita, se lo merita.”