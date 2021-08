Nella serata di ieri 16 agosto, intorno alle 21, una serie di esplosioni fra loro ravvicinate e poi il fumo, proveniente dalla zona di via Romea e via dei Poggi, hanno messo in allarme mezza Ravenna. A provocare le esplosioni è stato l’incendio di un mezzo della raccolta dei rifiuti. Non si conosce la ragione delle fiamme. L’ipotesi più probabile è che il mezzo stesse caricando un cassonetto contenente materiale infiammabile, che ha preso fuoco nel corso della manovra.

Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo di Hera e a nulla è valso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Illesi gli addetti. Sul luogo dell’incendio anche le Forze dell’Ordine per le indagini del caso.