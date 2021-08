CerviaGustaLibro. Sabato 21 agosto ospiti della serata il vicedirettore della Fao Martina e il direttore Rai di Bologna Binacchi

Nel vivo della settima edizione di CerviaGustaLibro dedicata quest’anno al tema della qualità alimentare e della salute legata al cibo. C’è grande attesa per la serata di sabato 21 agosto, quando sotto la Torre San Michele, ospiti di Letizia Magnani ci saranno alle 21.30 Maurizio Martina, vicedirettore della Fao, già ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e Fabrizio Binacchi, direttore della sede Rai di Bologna, già conduttore di Linea Verde.

Si può rischiare una crisi alimentare mondiale anche con raccolti abbondanti e grandi riserve a disposizione? La risposta è sì. In un mondo pieno di cibo, gli affamati rischiano di aumentare. La pandemia di Covid-19 ha colpito tutti i settori, dalla finanza alla manifattura, dal commercio alle materie prime, stravolgendo intere catene di approvvigionamento, comprese quelle del cibo. Per l’emergenza alimentare, infatti, il virus è stato un pauroso acceleratore, che ha aggravato una lista già lunga di criticità: le guerre in Siria, Sud Sudan, Burkina Faso e nella regione del Sahel, l’invasione di locuste in Africa, le emergenze in Libano, Congo ed Etiopia. Anche l’Italia ha attraversato un momento complicato: il blocco delle attività ha aumentato i costi della spesa alimentare per le famiglie, molte persone si sono ritrovate in difficoltà e hanno avuto bisogno di sostegno per sfamarsi. Emerge dalla lucida analisi di Maurizio Martina, sostenitore convinto delle relazioni aperte, cooperative e multilaterali, che nei primi cinque mesi del 2020 il mondo ha toccato con mano l’inadeguatezza di due visioni opposte, quella dei “globalisti” e quella dei “sovranisti”. Per questo si propone di indagare, senza reticenze, i limiti e le debolezze di entrambe, della globalizzazione che abbiamo vissuto fin qui, così come delle derive nazionaliste e divisive che sono affiorate durante la pandemia e che si rivelerebbero ancora più pericolose. Quando parliamo di agricoltura e di produzione di cibo, l’impostazione “gastrosovranista”, che rimanda al tema dell’autosufficienza nazionale, all’autarchia, nei fatti risulterebbe impraticabile. Dall’altro lato, però, la globalizzazione del cibo è spesso una storia di disuguaglianza, che porta con sé asimmetrie di mercato e deturpazione dell’ambiente. La strategia vincente per trovare un nuovo equilibrio, sostiene Martina, è dunque acquisire consapevolezza dell’importanza della sovranità alimentare dei popoli, della necessità ormai improrogabile di una svolta ecologica dello sviluppo, del salto di qualità indispensabile per un sistema di regole più forti per il commercio globale, in grado di superare una volta per tutte gli errori e le storture del passato. Si tratta in definitiva di una grande questione democratica. E di un impegno per la libertà.

Di tutto questo dialogheranno gli ospiti della seconda serata di CerviaGustaLibro, il format di narrazioni sul cibo ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani per gli assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi del Comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo e il Parco della Salina di Cervia. Come sempre ci sarà poi il villaggio dello Street Food di qualità, con tante novità.

La rassegna cervese si conclude domenica 22 agosto con la serata interamente dedicata a cibo e salute, che vede protagonista Bruno Damini, scrittore e giornalista, autore del libro “I fagioli ribelli” (Minerva). E’ possibile fare piatti gustosi per i bambini e le bambine malate? Naturalmente sì. Bruno Damini ha chiesto a chef di fama, maestri pasticceri e maestri gelatai di aiutarlo. Fra salute e bontà si può scegliere di non scegliere. Con lui a Cervia ci sarà anche il maestro gelataio Andrea Bandiera.

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”. Si ringraziano gli sponsor: Confesercenti, il Gruppo Batani Select Hotels, Hotel Viamare, Enoteca Pisacane; PrintArt, Bandito, Mondadori Store Cervia.

