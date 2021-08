Lavori sulla E45: interessata la chiusura in direzione Ravenna dello svincolo Sarsina sud

Per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 3 bis, in provincia di Forlì Cesena.

Da lunedì 23 agosto e fino a giovedì 30 settembre sarà provvisoriamente istituita la chiusura in direzione Ravenna, del tratto compreso tra il km 191,850 al km 194,750. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di circolazione in carreggiata opposta.

Contestualmente sarà chiuso al traffico lo svincolo di Sarsina Sud (km 192,200) in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Ravenna.