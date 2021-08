Violento schianto sulla statale Adriatica: deceduto 27enne ravennate

Verso l’1,30 nella notte tra il 17 e il 18 agosto s’è registrato un violento schianto tra due mezzi che ha visto coinvolti quattro veicoli sulla statale Adriatica a Cesenatico. A riportarlo il Corriere di Romagna, specificando che è di un morto e tre feriti il bilancio del sinistro.

Il ragazzo deceduto nel tragico incidente (la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze competenti) è un ragazzo ravennate di 27 anni. Uno dei tre feriti è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i soccorsi sono stati chiamati i Vigili del Fuoco ed il 118, arrivato con due ambulanze ed un’auto medicalizzata.

Gli uomini della Polstrada di Rimini si sono recati sul luogo dell’incidente per ricostruire l’accaduto ai fini di legge. La Polizia Statale invece è intervenuta per le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rilievo del sinistro. Durante la notte è stata chiusa al traffico in tutte e due le direzioni di marcia. La viabilità è stata riaperta poco prima dell’alba.