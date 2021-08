Emozione a Ravenna per la tragedia della strada che si è portata via Davide Montana: proprio oggi avrebbe compiuto 28 anni

Emozione a Ravenna per la tragedia della strada – l’ennesima – che si è portata via ieri 18 agosto Davide Montana, 27 anni (ne avrebbe compiuti 28 proprio oggi), per un tragico schianto sull’Adriatica presso Cesenatico. Il ragazzo di origini siciliane ma da tempo residente a Ravenna con la sua auto – una Fiat Punto Abarth – si è scontrato frontalmente con un’altra auto – una Mercedes Classe A – condotta da un 50enne di Cervia. Era l’una e mezza di notte. Le cause dell’impatto che ha coinvolto anche altri mezzi non sono ancora note. Ma l’impatto è stato tremendo e Davide è praticamente morto sul colpo. A nulla è valso l’intervento dei mezzi di soccorso.

Davide Montana lavorava soprattutto a Mirabilandia come addetto alla sicurezza, dipendente di una ditta esterna. Come riportano Il Resto del Carlino e Corriere Romagna oggi in edicola, cinque anni fa Davide era scampato a un grave incidente sul lavoro nella ditta dove in precedenza lavorava e dove un suo collega aveva perso la vita investito da un’esplosione. Dopo quello choc il giovane aveva deciso di cambiare lavoro.