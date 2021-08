La Bassa Romagna per il popolo afghano: i sindaci dei 9 Comuni pronti ad accogliere i profughi

I sindaci dei nove Comuni della Bassa Romagna hanno dato la propria disponibilità ad accogliere sul territorio i profughi e quanti riusciranno a lasciare l’Afghanistan.

“In questi tragici momenti, siamo pronti a fare la nostra parte, e diamo la completa disponibilità a Governo e Regione, che stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione – hanno dichiarato i sindaci -. Il nostro pensiero va innanzi tutto a coloro che in queste ore drammatiche si trovano in una condizione di maggiore fragilità: qualsiasi transizione deve garantire il rispetto dei diritti e delle libertà, delle donne in particolar modo”.

“Quanto sta succedendo – concludono – rende necessaria una riflessione approfondita: è una responsabilità che ci chiama in causa tutti, come democrazie occidentali e come Europa”.

Comune di Alfonsine

Comune di Bagnara di Romagna

Comune di Bagnacavallo

Comune di Conselice

Cotignola Notizie

Eventi Comune di Fusignano

Comune di Lugo

Comune di Massa Lombarda

Comune di S.Agata sul Santerno