Trasporto pubblico: nuova corsa Terme-piazzale della Resistenza, per studenti di Cervia che frequentano le scuole a Cesenatico e Cesena

Il Comune di Cervia comunica che con l’avvio del nuovo anno scolastico, verrà aggiunta una corsa del trasporto pubblico che collega il quartiere Terme con il centro storico di Cervia. La decisione dell’Amministrazione comunale risponde a una precisa esigenza delle famiglie del quartiere, per permettere agli studenti delle superiori di raggiungere in autobus l’autostazione, in piazzale della Resistenza, da dove partono i pullman per Cesena e Cesenatico.

La nuova corsa partirà dalle Terme alle 6.45 e prevede due fermate (via dei Mughetti alle 6.47 e via Stazzone alle 6.48) prima di raggiungere l’autostazione in piazza della Resistenza, alle 6.51, in tempo utile per prendere gli autobus in partenza per Cesenatico e Cesena. Il nuovo servizio, attivo dal lunedì al sabato durante l’anno scolastico 2021-2022, prevede un investimento di circa 12 mila euro.

L’Assessore alla Scuola Cesare Zavatta e il Delegato ai Trasporti Claudio Lunedei dichiarano: “Abbiamo attivato questo nuovo servizio, che impegna notevoli risorse economiche, per venire incontro a un’esigenza molto sentita nel quartiere Terme. In questo modo infatti riusciamo a dare un supporto concreto a tutte le famiglie che non hanno la possibilità di accompagnare i ragazzi all’autostazione di Cervia, da dove partono gli autobus per Cesena e Cesenatico”.