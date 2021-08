Ausl Romagna: successo per camper vaccinale a Milano Marittima, 98 vaccinati in poche ore. I prossimi appuntamenti in riviera

Il camper vaccinale itinerante di ‘VacciniAmo la Riviera’ di Ausl Romagna prosegue il suo viaggio lungo la costa romagnola e ieri sera, a Milano Marittima, raggiunge il risultato di 98 vaccinazioni in poche ore. La prossima tappa del camper nella riviera ravennate è fissata per domenica 29 agosto, a Pinarella di Cervia, in Piazza della Repubblica.

Calendario del camper itinerante negli altri ambiti della Romagna

Riccione – Piazzale Ceccarini (di fianco al Palazzo del Turismo)

domenica 22/08

mercoledì 25/08

S. Mauro Mare – Piazza Cesare Battisti

giovedì 26/08

Gatteo Mare

venerdì 20/08 Piazza della Libertà

martedì 24/08 Piazza della Libertà

Cesenatico

sabato 21/08 Piazza Ciceruacchio

venerdì 27/08 Piazza Andrea Costa

sabato 28/08 Piazza Andrea Costa

Misano Adriatico – Piazzale Roma

lunedì 23/08

Calendario delle cliniche mobili

Marina di Ravenna – Piazza Dora Markus

venerdì 20/08

sabato 21/08

domenica 22/08

giovedì 26/08

venerdì 27/08

sabato 28/08

Rimini – Piazzale Fellini

venerdì 20/08

sabato 21/08

venerdì 27/08

sabato 28/08

domenica 29/08

L’équipe vaccinale sarà disponibile per somministrare vaccinazioni dalle ore 18.30 alle ore 22.30.

Ausl ricorda che possono ricevere la prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60, che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) anche i turisti italiani, e non soltanto i residenti. Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.