Attorno alle ore 12,15 del 20 agosto, a Lavezzola, s’è registrato un incidente all’incrocio tra la statale Adriatica e via dell’Industria.

Coinvolte nello scontro una moto di grossa cilindrata alla cui guida c’era un 39enne e una Golf guidata da una donna.

L’uomo ha riportato svariati traumi ed è stato trasportato via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente, il 39enne, non è in pericolo di vita. I sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente anche con ambulanza. Per i primi riscontri è intervenuta la Polizia della Bassa Romagna.