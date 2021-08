Finisce in una scarpata col trattore: ferito 35enne a Casola Valsenio

Poco dopo il mezzogiorno di oggi, sabato 21 agosto, in via Torre a Casola Valsenio un 35enne si è ribaltato col trattore finendo in una scarpata. Subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e elicottero, con quest’ultimo l’uomo è stato trasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena, pare, in codice di media gravità.

Sul posto anche i carabinieri di Casola per indagare sulla dinamica dell’incidente e i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero.