La 18enne Marjorie dalla Francia a Riolo Terme per uno stage formativo

Da 6 anni l’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme emana un bando per sovvenzionare un/una giovane del territorio dell’Unione della Romagna Faentina a uno stage formativo in Francia, ad Avranches, città della Normandia con la quale la cittadina termale ha un patto di amicizia dal 2017. Finalmente quest’anno anche la città di Avranches ha deciso di fare sperimentare un’esperienza di stage a Riolo Terme anche a una giovane francese. Marjorie, che ha festeggiato il suo 18° compleanno proprio il giorno del suo venuta in Italia, trascorrerà oltre due settimane a Riolo Terme.

All’arrivo è stata accolta nella Sala del Consiglio Comunale dai rappresentanti dell’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme, dal Sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi, dall’Assessora ai Gemellaggi Lorena Galassi e dall’Assessora Marina Lo Conte per un saluto di benvenuto.

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Atlantide, la Pro Loco di Riolo Terme e la Società Terme di Riolo la giovane transalpina svolgerà uno stage in Rocca dove avrà mansioni di accoglienza e intrattenimento e al Parco delle Terme dove aiuterà i volontari nella gestione del miniclub. Non mancheranno per lei passeggiate nel Parco della Vena del gesso, escursioni e visite nelle città limitrofe (Faenza, Bertinoro, Cervia) con le quali l’Associazione Gemellaggi ha solidi rapporti.

“Marjorie ha iniziato qualche mese fa a studiare l’italiano ed è già a un buon livello. Il soggiorno a Riolo Terme, seppur breve, sarà l’occasione per praticare la nostra lingua e perfezionarla nonché per fare un’esperienza formativa anche dal punto di vista personale. Siamo contenti di poter ricambiare l’ospitalità offerta dalla città di Avranches per tutti questi anni e speriamo che questa prima esperienza possa essere solo l’inizio per dare anche ai giovani francesi di scoprire il nostro territorio ” dichiarano dall’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme.

Le spese per l’ospitalità e per l’organizzazione delle iniziative sono a totale carico dell’Associazione e degli associati che hanno dato disponibilità per trascorrere un po’ di tempo con Marjorie.

Nella foto, l’accoglienza di Marjorie in Municipio a Riolo Terme.