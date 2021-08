Poco dopo le ore 19, a Bagnacavallo, in via Guglielmo Marconi (altezza civico 42) un uomo in sella a uno scooter Yamaha procedendo verso Lugo ha perso il controllo centrando in pieno il marciapiede alla sua destra, finendo poi rovinosamente sull’asfalto in centro carreggiata.

Incosciente fin da subito, dopo essere stato stabilizzato dal personale 118 con ambulanza e auto medicalizzata, è stato trasportato al Bufalini di Cesena in gravissime condizioni.

Rilievi polizia locale della Bassa Romagna e i Carabinieri del radiomobile di Lugo per la viabilità.