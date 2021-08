Grande successo per la VII edizione del format CerviaGustaLibro

Grande successo per la settima edizione di CerviaGustaLibro, il format di narrazioni per storie di gusto, che dà appuntamento al prossimo anno. Il format, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, ha visto come protagonisti Nicoletta Tagliabracci, autrice del fortunato volume “Dante e il cibo del suo tempo” (VenturaEdizioni), Maurizio Martina, vicedirettore generale della FAO e autore del volume “Cibo sovrano” (Mondadori), Fabrizio Binacchi, direttore della sede Rai di Bologna, il giornalista e scrittore Bruno Damini, autore del libro “I fagioli ribelli” (Minerva), il maestro-gelataio Andrea Bandiera e il Nefrologo pediatra Claudio La Scola.

Soddisfazione degli organizzatori, gli assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi del Comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo e il Parco della Salina di Cervia, il Consorzio CerviaCentro, l’associazione culturale Cervia Bell’Italia, e le associazioni di categoria cervesi.

“Questo evento, nato nel 2015, anno di Expo, come contenitore per raccontare le tre anime della città, il Sale, la Pineta, il Mare – spiega Massimo Medri, Sindaco di Cervia –, è cresciuto nel tempo e si è consolidato e di questo ringrazio l’ideatrice, Letizia Magnani, capace di anno in anno di portare sul palco cervese uomini e donne del mondo della cultura, del giornalismo, della politica, dell’arte e di dare una visione molto attuale con un taglio nazionale e lo sguardo sempre rivolto al futuro. Questo evento si inserisce molto bene nel mio programma di legislatura ed è uno degli eventi di caratterizza e valorizza la nostra offerta culturale e turistica a livello nazionale”.

“CerviaGustaLibro in questa edizione si è consolidato ulteriormente – aggiunge la curatrice, Letizia Magnani –. Dentro vi sono storie di passione e di successo, ma anche l’intero sistema cittadino, a partite dal pubblico, arrivando alle associazioni di categoria e ai privati. La collaborazione con il mondo dell’artigianato tipico e la creazione di un villaggio dedicato allo street food danno un quid in più alla manifestazione. Poter valorizzare le grandi eccellenze cervesi, a partire dal Sale Dolce, è una grande opportunità. Siamo già al lavoro per l’edizione 2022. Devo un ringraziamento al Comune di Cervia, a CerviaTurismo e a tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione. Le cose migliori si fanno assieme e quando Cervia fa squadra ottiene sempre grandi risultati”.

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”. Si ringraziano gli sponsor: Confesercenti, il Gruppo Batani Select Hotels, Hotel Viamare, Enoteca Pisacane; PrintArt, Bolè, Bandito, Mondadori Store Cervia.

