Ravenna, protesta di Andrea Maestri contro la celebrazione del fascista Muti: “siamo in piena flagranza di reato, ma nessun pubblico ufficiale fa nulla”

Da sempre si batte contro la recrudescenza dei fenomeni di neo fascismo e neo nazismo, contro ogni forma di apologia del fascismo, vietata dalla Costituzione. E da sempre l’avvocato Andrea Maestri si batte contro quel triste evento che viene messo in scena a fine agosto nel cimitero di Ravenna, dove un gruppetto di nostalgici del fascismo e del nazismo si ritrova per celebrare la figura del gerarca fascista Ettore Muti. Per evitare che questa celebrazione nera – che provoca sempre polemiche e tensioni – abbia luogo, la famiglia ha traslato la salma dal cimitero di Ravenna. Nulla da fare, i nostalgici tornano comunque e lo hanno fatto anche quest’anno, così come ogni anno vanno in pellegrinaggio alla tomba di Mussolini.

L’avvocato Mestri ha fatto anche quest’anno l’ennesimo esposto a nome della Consulta Antifascista per impedire il piccolo corteo celebrativo, chiedendo alle autorità di applicare la legge che vieta simili manifestazioni, senza esito. Ma ecco il post su Facebook che accompagna il video di protesta: “Neofascisti liberi di celebrare Muti a Ravenna. È in atto la violazione flagrante dell’art. 71 co. 5 e 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Ravenna ma non si trova un funzionario di pubblica sicurezza disponibile a identificare ed elevare il doveroso verbale. Noi testimoniamo e denunciamo questa violazione. Dell’apologia di fascismo si occuperà la Procura a seguito dell’ennesimo esposto ma qui e ora qualcuno deve identificare i neofascisti presenti ed accertare in flagranza la condotta illecita, contraria alla norma regolamentare.” LA VIDEO PROTESTA DELL’AVVOCATO ANDREA MAESTRI