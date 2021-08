Faenza. ‘Memorie Magnetiche’, grande successo nella serata di Ferragosto con la storia del rock dagli anni ’70

A Faenza, la serata ‘Memorie Magnetiche’ del 15 agosto, organizzata dal Mei, è stata un grande successo con oltre 20 interventi di operatori del rock dagli anni ’70 agli anni ’90 che hanno ripercorso la storia del rock a Faenza, a Ravenna, a Lugo, a Bagnacavallo, a Russi, a Castel Bolognese e in tanti altri Comuni e Frazioni e in Provincia di Ravenna intervallati da brani dell’epoca.

Si è costituito un gruppo promotore che scriverà al Presidente della Provincia di Ravenna e ai Sindaci dei 18 Comuni della provincia di Ravenna per attivare momenti di memoria sulla storia del rock del territorio portandolo nelle scuole, nei corsi di musica, tra i giovani e le band giovanili. Gli obiettivi sono di rilanciare i contest musicali giovanili elemento aggregante e fondamentale per le giovani generazioni in un’epoca post pandemia, attivare un archivio dei materiali dell’epoca e del periodo, fare del 15 agosto (primo giorno di Woodstock nel 1969 quando nacque ufficialmente la storia del rock), una “giornata del rock” con eventi in tutta la giornata di Ferragosto.

E ancora attivare un percorso che porti all’intitolazione di vie e piazze agli artisti popolari contemporanei scomparsi (Arte Tamburini a Faenza, Leo Ceroni a Castel Bolognese, Titta a Ravenna, solo per citarne alcuni tra i tanti) e tenere viva la memoria di almeno quattro generazioni che dal dopoguerra ad oggi hanno tenuta vita la creatività musicale giovanile nel nostro territorio lanciando talenti diventati noti a livello nazionale e internazionale supportando anche l’importante lavoro di archivio delle memoria musicale che sta realizzando il gruppo di Memorie Magnetiche