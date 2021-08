Martedì 24 agosto, si riunisce il consiglio territoriale “Darsena”

Martedì 24 agosto, alle 18,30, si riunirà il consiglio territoriale “Darsena” in modalità a distanza.

All’ordine del giorno l’espressione di parere sul “Procedimento unico articolo 53 legge regionale 24/2017 per l’approvazione del progetto di ampliamento dell’impianto di distribuzione carburanti e lavaggio auto sito in viale Europa 91, in variante agli strumenti urbanistici vigenti”.