Alle 5 in via Chiesuola di Russi (all’altezza del numero civico 79) una Chevrolet Matiz procedeva in direzione Russi quando, in curva, è sbandata finendo nel fosso. Nell’impatto il conducente (un uomo classe 1963) è deceduto sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, potendo constatare solamente il decesso dell’uomo.

I soccorsi sono stati allertati da un metronotte che transitava nei pressi. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Marina Romea. Per la messa in sicurezza della vettura e la rimozione del cadavere è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.