Rotonda degli Operai in Via Baiona: modifiche alla viabilità dalle 18 di oggi, mercoledì 25, alle 8 di venerdì 27 per

Per consentire la realizzazione, da parte di Rfi (Rete ferroviaria italiana), di lavori di manutenzione straordinaria dell’attraversamento ferroviario in corrispondenza della rotonda degli Operai (tra via Baiona e via Canale Magni, nei pressi degli stabilimenti Alma Petroli e Bunge) dalle 18 di mercoledì 25 agosto alle 8 di venerdì 27 sarà necessario istituire alcune modifiche alla circostante viabilità.

Nella porzione sud dell’anello rotatorio sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli; di conseguenza in via Baiona, normalmente a senso unico nel tratto all’altezza degli stabilimenti Marcegaglia e Ifa, sarà istituito il doppio senso di circolazione, tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda degli Operai, mentre in via Canale Magni sarà istituito il senso unico tra la rotonda degli Operai e la rotonda degli Ormeggiatori (direzione Porto Corsini – Ravenna) e verrà consentito il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle otto tonnellate.