Al Bagno Tarifa di Porto Corsini Marco Bassi presenta il romanzo ‘Onda Sinuisodale’

Giovedì 26 agosto, alle 19, al Bagno Osteria Tarifa di Porto Corsini è in programma la presentazione del romanzo “Onda Sinuisodale” di Marco Bassi. Si tratta del primo romanzo dell’autore, ravennate classe 1980, che è acquistabile su Amazon sia in formato kindle sia in formato cartaceo. L’incontro sarà condotto dalla giornalista Federica Ferruzzi. I partecipanti potranno sorseggiare un drink o una birra fresca mentre ascoltano la presentazione del libro, rilassandosi all’ora del tramonto. Chi lo desidera può poi fermarsi per cena al Bagno Osteria Tarifa, in questo caso è consigliata la prenotazione (il numero dello stabilimento è 349 7251621)

Marco Bassi, fisioterapista ravennate, surfista giramondo e amante della lettura, ha deciso che era giunta l’ora di mettere nero su bianco quello che è diventato il suo primo romanzo. Le storie parallele di due ragazzi e dei loro compagni di viaggio si intrecciano nel libro ‘Onda sinusoidale’. Il romanzo racconta la storia di Pietro, un ragazzo semplice e insicuro che non ama gli eccessi che studia in Svezia, e di Zio, giovane problematico e introverso che molla casa e lavoro per vivere dall’altra parte del mondo. Ne nascono due avventure romantiche vissute in contesti opposti: un gelido paesino scandinavo e un’isola nel caldo sud-est asiatico.