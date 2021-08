Cervia. Autocarro delle nettezza urbana investe pedone: 68enne trasportata al Bufalini

Una signora di Cervia di 68 anni è ricoverata in prognosi riservata, con un trauma cranico, all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stata investita da un autocarro delle nettezza urbana, alle 8.20 circa di questa mattina, in via Borgo Saffi, incrocio con piazza XXV aprile. Dalle prime informazioni la donna stava attraversando la strada quando è stata urtata dall’autocarro.

Al momento sono in corso gli accertamenti della Pm di Cervia per capire l’esatta dinamica dell’incidente.