Ravenna. Ebbe un incidente in bici mentre tornava a casa dal lavoro: dopo 10 mesi è morto il 48enne Marco Maldini

Come riporta il quotidiano Corriere Romagna in edicola oggi, non ce l’ha fatta Marco Maldini, il 48enne coinvolto in un incidente mentre tornava a casa dal lavoro in sella alla sua bici lo scorso 14 ottobre, in viale Farini, a Ravenna. Quel giorno Maldini fu preso in pieno da un altro ciclista e, nell’impatto, rovinò violentemente a terra: persa conoscenza a causa di un trauma cranico, venne subito trasferito d’urgenza al Bufalini di Cesena.

Ieri purtroppo, al nosocomio riminese dove aveva passato gli ultimi mesi, il suo cuore ha cessato di battere. Maldini, che era dipendente della Camera di Commercio, lascia la moglie Antonella, insegnante ravennate, e un figlioletto.