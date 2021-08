Ravenna pronta ad accogliere due nuclei familiari sfuggiti alla furia dei talebani afghani. Il Sindaco: “la solidarietà è un dovere morale e civile”

Ravenna è pronta ad accogliere ed ospitare alcuni profughi della crisi umanitaria in corso in Afghanistan, con il ritiro degli occidentali e il ritorno al potere dei talebani. Ce lo conferma al telefono il Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia Michele de Pascale. “Come provincia di Ravenna faremo la nostra parte nell’accoglienza dei profughi, come è giusto che sia per ragioni umanitarie. La solidarietà è un dovere morale e civile dopo quanto è accaduto in Afghanistan. E mi auguro che questa cosa non venga strumentalizzata sul piano politico. La contrarietà all’accoglienza in questo caso sarebbe incomprensibile e denoterebbe una mancanza di umanità che non ci appartiene come comunità. – dice de Pascale – Abbiamo dato la nostra disponibilità per accogliere per ora 10 donne o nuclei familiari alla rete Sai (la rete Sistema Accoglienza e Integrazione che da alcuni anni ha sostituito il sistema Sprar, ndr). Se troviamo le strutture necessarie, potremmo accogliere fino a 20 persone. Si tratta di un numero di profughi assolutamente gestibile, che non può e non deve allarmare nessuno.”

I profughi in fuga dall’Afghanistan in arrivo a Ravenna sono in numero limitato dunque. “Sono due i nuclei familiari assegnati al nostro territorio. Saranno ospiti dei Centri di accoglienza straordinaria della provincia, li accoglieremo non appena avranno terminato il periodo di quarantena previsto che ora stanno trascorrendo nelle strutture messe a disposizione dal Ministero della Difesa.” Michele de Pascale aggiunge che “anche alcuni afghani che vivono già a Ravenna da tempo hanno presentato domanda di ricongiungimento familiare: alla luce della drammaticità della situazione noi stiamo cercando di fare il possibile per velocizzare l’iter, ma il Ministero degli Esteri comunica che al momento tutti i ricongiungimenti sono impediti o bloccati per via della crisi in atto.”