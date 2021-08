Russi. È “Ciarly” Montanari l’uomo trovato senza vita in via Chiesuola. Un malore all’origine dell’incidente

È Carlo Montanari l’uomo trovato senza vita all’alba di ieri 25 agosto, in un’auto finita fuori strada lungo via Chiesuola. Secondo gli inquirenti si è trattato di un malore poichè sull’asfalto non sono stati notati segni che possano far pensare ad un incidente. All’arrivo dei sanitari, avvisati da un metronotte, non vi è stato nulla da fare. Carlo Montanari, per tutti “Ciarly”, era molto conosciuto a Russi, dove aveva lavorato come meccanico.

A poche ore dalla notizia della scomparsa tanti amici hanno voluto lasciare un ricordo sulla pagina Facebook di Ciarly. “Grande persona, nel mio cuore sarai sempre vivo” scrive Stefan. “Grazie per la simpaticissima ironia. Arguta e raffinata, grazie per le risate tante tante” scrive Manuela. “Mi mancherà tantissimo la tua risata e le tue urla…. DAI VALAAAAAA VEN A QUÈ me lo dicevi sempre…” commenta un altro amico.