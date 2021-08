Cervia. L’italoamericano Matthew Lauretti espone le sue nuove opere nel salotto di Teresa

Una serata speciale quella di venerdì 27 agosto a Teresa Salotto e Cucina nel centralissimo corso Mazzini nel centro storico di Cervia, dove l’artista italoamericano Matthew Lauretti esporrà le sue nuove opere incentrate come sempre sul connubio e contrasto di materiali, colori, immagini. Su tessuto infatti rappresenterà la figura iconica e dal fascino intramontabile dell’agente segreto più famoso del mondo: James Bond ispirando così una serata a tema dal gusto speciale.

Sono ‘sorprendenti’ le immagini fotografiche di Matthew Lauretti. Sorprendenti nel vero senso della parola, ovvero pensate proprio per destare in chi le osserva la sorpresa della scoperta: attraverso la magia della luce. Un effetto ‘metamorfosi’ che, nei suoi lavori fotografici a tecnica mista, l’artista ottiene attraverso la giustapposizione dei materiali, creata per rivelare le ‘tensioni’ della vita che viviamo – quelle tra il naturale e l’artificiale, la città e la periferia, i divari sociali, culturali e razziali registrando in qualche modo i nostri desideri, ossessioni, e gli eccessi.

Lauretti presenta una serie immagini fotografiche ed opere di vari formati stampate su un tessuto particolare che reagisce alla luce, dando vita a un’inattesa metamorfosi.

L’artista newyorkese interviene sulla foto realizzando inserti di grande effetto caratteristici del suo immaginario. Il materiale su cui è stampata la foto, infatti, è fotosensibile, per cui a seconda della sensibilità allo stimolo luminoso, la foto subisce una metamorfosi: cambia colore, profondità e luminosità trasformandosi ‘in diretta’ davanti agli occhi di chi la guarda.

La serata sarà come sempre accompagnata dalle proposte culinarie di Teresa ed una selezione di vini e bollicine nel formato magnum, che regala sempre tonalità e qualità nuove, accompagnate dal dj-set di Luke Adms.

Per informazioni e prenotazioni: 3345859053.

Chi è Matthew Lauretti

“Una biografia è una descrizione dettagliata della vita di qualcuno. Questa non è la mia biografia, ma una semplice presentazione di me stesso. Sono un artista. Mi chiamo Matthew Lauretti e sono nato nel Connecticut. Mia madre si è trasferita negli Stati Uniti da giovane e ha sposato una residente del Connecticut. Come molte lotte si verificano nella vita, hanno divorziato. La mia coraggiosa madre, che ringrazio per gran parte della mia ispirazione, si è trasferita a casa in Italia, dove ho iniziato la mia adolescenza e l’età adulta. Ho studiato tanto e ho sognato in grande. In tenera età ho iniziato a dipingere. Ho riscontrato un grande interesse per diversi tessuti e materiali. Attraverso queste sostanze ho iniziato a raffigurare varie emozioni e simbolismi per mettere in risalto il mio lavoro fotografico e le mie stesse creazioni. Il mio lavoro descrive la mia passione, la mia curiosità, la mia vita. Oggi vivo a New York dove sono sempre stato a casa.”