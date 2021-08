Massa Lombarda: sparatoria al termine di una lite per debiti di droga, un 31enne ferito gravemente con 3 colpi di pistola

I quotidiani locali oggi in edicola – Il Resto del Carlino e Corriere Romagna – forniscono alcuni particolari in più sul fatto di sangue accaduto ieri, 26 agosto, a Massa Lombarda, dove un italiano di 53 anni ha sparato a un marocchino 31enne, pare per un grosso debito di droga. Si parla 10 mila euro o forse più.

Poco dopo le 15 di giovedì 26 agosto, lungo il Canale dei Molini a Massa Lombarda si sono sentiti degli spari, tre forse quattro: subito dopo un uomo ha cominciato a gridare “aiuto, mi hanno sparato” mentre un altro è scappato con un cane di grossa taglia al seguito. La sparatoria che ha messo in allarme i cittadini ha visto coinvolte due persone, che hanno prima litigato per debiti non saldati riguardanti la droga, appunto. Gli spari sono arrivati al culmine della lite. Lo sparatore è un cittadino italiano, Alberto Ravara, 53 anni, di origini venete ma abitante fra Massa Lombarda e Imola. Subito dopo il fatto si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio. Era già noto alle Forze dell’Ordine.

Il ferito è un 31enne marocchino che vive a Massa Lombarda in un camper, con precedenti penali. Tre dei colpi sparati da Ravara sono andati a segno e lo straniero è rimasto ferito in modo molto grave all’addome, poi al polso e al ginocchio. L’uomo colpito, trascinatosi a piedi verso lo stadio di Massa Lombarda è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato infine con l’elimedica all’Ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sembra che la pistola di piccolo calibro che ha sparato fosse inizialmente nelle mani del marocchino e sia poi passata di mano nel corso della colluttazione avvenuta fra i due litiganti. Una volta impossessatosi dell’arma Ravara avrebbe sparato. E se ne è disfatto durante la fuga.

Nell’area dove si è svolta la sparatoria sono intervenute la squadra dei Carabinieri di Massa Lombarda guidata dal comandante che sta attualmente seguendo le indagini, la squadra radiomobile di Lugo dei Carabinieri e la squadra investigativa, oltre alla squadra scientifica convocata per i rilievi di legge.

L’episodio ha messo in particolare allarme la cittadina perché agli inizi di agosto, infatti, un 62enne italiano, Cesare Fezza, aveva sparato alle gambe a un 44enne albanese in via Santa Lucia e anche in quel caso era stato arrestato per tentato omicidio. Poi l’accusa è stata derubricata a lesioni personali aggravate.

Il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, è intervenuto prontamente commentando la sparatoria avvenuta nel pomeriggio: “Il gravissimo episodio verificatosi poco fa, a meno di un mese da un’altra vicenda che ha visto l’uso improprio delle armi, è inaccettabile e impone un impegno ancora maggiore da parte di tutti, a partire dallo Stato a cui è demandato il tema della sicurezza. Si tratta di episodi che in una piccola comunità come la nostra destabilizzano, preoccupano, creano allarme sociale. Occorre un contrasto fermo e rigoroso, preventivo ad ogni forma di illegalità e delinquenza, che rischia seriamente di minare la civile e pacifica convivenza. La città di Massa Lombarda non accetta questi episodi. Vanno assicurati alla giustizia coloro che si rendono colpevoli di tanta efferatezza. Appena appreso dell’episodio odierno ho immediatamente contattato il Prefetto della nostra Provincia che, con disponibilità e sollecitudine, mi ha garantito che questa situazione sarà oggetto di specifico esame durante il Comitato per la sicurezza e ordine pubblico già all’inizio della prossima settimana. Chiederò, anche in quella sede, con sempre maggior energia e convinzione di mettere in campo ogni azione utile a tutelare il nostro territorio, con la consapevolezza che ogni nostra azione quotidiana ha il solo obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e di difenderne i diritti. Attendo l’evolversi delle indagini, che auspico celeri, con piena fiducia. Massa Lombarda è composta di persone laboriose e perbene, non accetterò mai che episodi di questo genere ci possano definire in altro modo”.