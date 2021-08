Nonostante la minaccia del maltempo, la seconda serata del Popoli Pop Cult Festival 2021 di Bagnara di Romagna ha registrato ieri sera venerdì 27 agosto una buona affluenza di visitatori. Gli stand gastronomici etnici e i relativi spettacoli sono state le principali attrazioni, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia di Coronavirus. La seconda serata ha visto anche la consegna del “Premio Popoli 2021” al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per l’impegno profuso in prima persona con grande senso di responsabilità e delle istituzioni, nella lotta contro la pandemia, questa la motivazione letta dal Sindaco di Bagnara Riccardo Francone. Sindaco che per la cronaca, lo ricordiamo, ha contratto il Covid ed è guarito ma nel corso e a causa della pandemia ha perso la madre nel novembre 2020.

Stefano Bonaccini ha ringraziato per il premio, un riconoscimento che va esteso – ha detto – “a tutti gli straordinari professionisti della sanità di questa regione, medici, infermieri, operatori parasanitari, dal primo dei direttori generali all’ultimo degli infermieri, che da oltre un anno e mezzo stanno prodigandosi e ai quali è stata stravolta la vita perché non distinguono più la domenica dai giorni feriali e il giorno dalla notte. I nostri sanitari hanno dimostrato una volta di più durante la pandemia – ma non ce n’era bisogno – qual è la solidità, la qualità e io aggiungo anche l’umanità di chi lavora nella nostra sanità pubblica, per cui quando io vado in giro – ha concluso Bonaccini – posso ricevere l’apprezzamento per avere una delle sanità pubbliche migliori del mondo”.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA

Ultimo appuntamento domenica 29 agosto a Bagnara di Romagna con il Popoli Pop Cult Festival. Ancora per una sera, i visitatori potranno gustare piatti tipici da Messico, Albania, Argentina, Brasile, Germania, Grecia, Vietnam, Perù, Camerun, Thailandia, Pakistan, Filippine, Romania.

Per gli spettacoli, in piazza Francucci ci sarà la musica della Dilù Miller & Dario Lombardo Blues Gang, mentre in Rocca lo spettacolo “Incontro di due mondi: Messico”. Entrambi gli spettacoli saranno proposti alle 21 e in replica alle 22.15.

Sarà inoltre sempre possibile visitare le due mostre: nella sala consiliare della Rocca l’Altar de Muertos e abiti tradizionali messicani, e nella sala Sant’Apollinare “Frida Khalo. Heart&Art”. Gli ingressi saranno contingentati, consentendo la presenza all’interno del Festival di circa 1500 ospiti. È richiesto l’uso della mascherina nelle aree di maggior concentrazione. Non è invece richiesto il green pass presso gli stand gastronomici (essendo tutti all’aperto), ma sarà obbligatorio e controllato in entrata per assistere agli spettacoli e visitare le mostre. L’area commerciale delle bancarelle prevede il green pass, ma a responsabilità individuale.

Il Popoli Pop Cult Festival è organizzato dal Comune di Bagnara di Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in partnership con la Pro Loco di Bagnara e la collaborazione di associazioni e privati cittadini. Molti i sostenitori, tra i quali Gruppo Eurovo ed Edilizia Reale Srl rappresentano gli sponsor più importanti.