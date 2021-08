Cibi scaduti in un hotel di Marina Romea: 16 mila euro di sanzione e sequestro degli alimenti

La Polizia Locale di Ravenna – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore, unitamente a militari della Stazione Carabinieri di Marina Romea – nel corso di un controllo degli standard qualitativi di servizio offerti dalle strutture ricettive del territorio, è intervenuta a Marina Romea riscontrando, al termine dell’attività ispettiva in un hotel che nei locali adibiti a cucina erano presenti numerose confezioni di cibi scaduti, nonché alimenti sfusi in pessimo stato di conservazione alcuni dei quali addirittura in stato di decomposizione. Nella nota non è stato fornito il nome della struttura ricettiva.

Parte di tali alimenti erano in corso di preparazione e stavano per essere somministrati all’ignara clientela in occasione del pranzo. Gli agenti hanno dunque sequestrato i prodotti alimentari – circa 30 chilogrammi tra verdure, insaccati, latticini, pasta all’uovo – e comminato al titolare dell’attività sanzioni pecuniarie ammontanti a circa 16.000 euro. L’attività ricettiva, al termine degli accertamenti, sarà segnalata alla locale Azienda Sanitaria Locale nonché agli organi periferici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la valutazione degli eventuali provvedimenti di competenza.