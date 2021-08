Interrotta la circolazione sulla provinciale 111 Camerini (Castel Bolognese) per lavori di posa di condotte idriche: i percorsi alternativi

La Provincia di Ravenna comunica che sarà interrotta la circolazione sulla s.p. N. 111 Camerini (Castel Bolognese) dalle ore 7,30 di lunedì 30 agosto alle ore 18,30 di venerdì 3 settembre per consentire la realizzazione in sicurezza dei lavori di posa di condotte idriche sotterranee. Il transito dei veicoli sarà deviato come segue:

I veicoli provenienti dalla S.P. n. 306 R “Casolana – Riolese” e diretti sulla S.P. n° 66 “Celle Tebano” proseguiranno lungo la stessa S.P. n. 306 fino ad innestarsi sulla S.P. n° 66 “Celle Tebano”.

I veicoli provenienti dalla S.P. n.66 “Celle – Tebano” e diretti verso la S.P. n° 306 R “Casolana Riolese” proseguiranno lungo la stessa S.P. n. 66 “Celle Tebano” fino all’incrocio con la S.P. n. 306 R “Casolana Riolese”.

È consentito il transito dei residenti e degli automezzi diretti da e per la cantina vitivinicola solo quando i lavori lo consentiranno seguendo le indicazioni, le tempistiche e le modalità indicate dal personale dell’impresa addetto ai lavori.