Lugo. Alle Pescherie della Rocca esposizione delle più antiche raccolte di mappe catastali

Da sabato 28 agosto a domenica 19 settembre, presso le Pescherie della Rocca, sarà possibile visitare la mostra Catasto “Campione” Pasolini. Il Comune di Lugo e l’Archivio Storico Comunale presentano una delle più antiche raccolte di mappe catastali redatte nella prima metà del Seicento e raffiguranti il territorio di Lugo. Saranno esposte più di 40 elaborazioni grafiche delle tavole di cui si compone il “Campione”.

L’autore delle eccezionali riproduzioni digitali è Elio Corbolante mentre i curatori della mostra sono Alberto Ricci Lucchi e Luigi Peppi. La mostra sarà inaugurata sabato 28 agosto alle ore 20.30 e resterà aperta fino al 19 settembre nelle giornate di sabato e domenica (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e mercoledì, giovedì e venerdì (17.00-19.00).

La serata d’inaugurazione è organizzata nel rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e pertanto per accedere alla mostra sarà necessario essere in possesso di certificazione verde COVID-19 o di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 effettuato entro le 48 ore precedenti.

Il personale dell’Archivio Storico è a disposizione per eventuali informazioni ai recapiti: cell. 339.5381176 oppure e-mail archivio.lugo@unione.labassaromagna.