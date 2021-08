Marina di Ravenna. Tre sculture dell’artista Galeotti per i primi premi di Spitfire Contest

L’artista Idilio Galeotti, realizza tre sculture per i primi premi dell’evento Spitfire Contest in memoria di un ragazzo “Alessio Spitfire Lunardini” in programma oggi, sabato 28 agosto, a Marina di Ravenna.

“Sono stato coinvolto dall’amico e organizzatore Denis Guerrini – spiega Galeotti -e ho accettato con piacere di produrre quest’opera unica, per l’importante tematica che rappresenta questo contest. Inoltre il relazionarsi con i giovani, creare nuove sinergie che lavorano nel campo dell’arte con un occhio alla solidarietà penso sia un bel momento di incontro e di impegno civile. Ci saranno tanti ospiti e giurati e tanti partecipanti all’evento divisi in varie categorie, videomaker ufficiale Nicolas Galeotti. Le opere che ho creato raffigurano il movimento fluido e leggero del ballo, con il fuoco della passione che contraddistingue questa arte”.

“Ho utilizzato come tecnica – sottolinea Galeotti – creta raffinata della Colorobbia di Montelupo Fiorentino, per poi creare la plasticità della scultura e svuotaggio, liberando all’interno la creta eccedente, per poi seguire la lunga fase di essicazione. La lavorazione è proseguita con una prima cottura a 980°gradi, poi la colorazione rosso selenio e rosa cristallizzato nella seconda cottura a 930°gradi e successivamente una terza cottura con lustro porpora a 720° gradi”.

Agli artisti vincitori verrà consegnata l’opera con il certificato di autenticità di opera unica, da parte dell’artista