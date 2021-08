Ravenna. Al Planetario inaugurazione di 2 targhe realizzate in collaborazione con Linea Rosa

Sabato 28 agosto a Ravenna, a partire dalle 10:30, ci sarà la cerimonia di inaugurazione di due targhe musive, realizzate in collaborazione con Linea Rosa, che saranno posizionate all’ingresso del Planetario di Ravenna. Le targhe di Linea Rosa raffigurano fiori e recano la scritta “Ravenna Città amica delle donne”. Quelle del Planetario, come detto saranno due, una come appena descritto e l’altra con la scritta “Planetario amico delle donne” con la raffigurazione del cielo stellato di Galla Placidia.

All’inaugurazione, oltre al personale del Planetario e alle autorità cittadine, saranno presenti i responsabili di Linea Rosa, personaggi femminili legati all’astronomia e altri ospiti.

Per informazioni: www.arar.it; www.planetarioravenna.it; www.linearosa.it