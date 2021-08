Torna Wiki loves monuments, Massa Lombarda candida nove luoghi del territorio

Il concorso fotografico internazionale Wiki Loves Monuments andrà in atto anche nel 2021 e anche quest’anno il Comune di Massa Lombarda ha deciso di aderire all’iniziativa che valorizza il patrimonio artistico locale, dando la possibilità a tutti di ammirarlo liberamente in rete. Tutte le immagini scattate dai partecipanti diventano, infatti patrimonio condivisibile, comune e universale grazie alla loro circolazione in rete con licenza di Creative Commons.

Massa Lombarda candida nove luoghi liberamente fotografabili: si tratta del Palazzo del municipio (piazza Matteotti 16), Palazzo dell’Orfanotrofio (via Bassi 73), centro culturale “Carlo Venturini” (viale Zaganelli 2), Museo della Frutticoltura “A. Bonvicini” (viale Amendola 40), Cimitero monumentale (via Cimitero 11), ex chiesa di Santa Maria del Carmine (via Rustici 2), Torre dell’orologio (piazza Giacomo Matteotti), Monumento ai Caduti (piazza Umberto Ricci) e Lavatoio (via Imola 50).

“Wiki Loves Monuments – spiega l’assessore Fiori – rappresenta l’edizione italiana del più grande concorso fotografico del mondo in cui si invitano i cittadini ad immortalare il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio rendendolo fruibile a tutti. Un concorso, questo, a cui aderiamo nuovamente con estremo piacere, che edizione dopo edizione ci permette di dare sempre più visibilità alla ricchezza culturale del nostro paese e a produrre conoscenza libera, il tutto attraverso l’occhio curioso e attento dei nostri cittadini che riescono a coglierne i dettagli più veri.”

Il concorso si svolgerà dall’1 al 30 settembre, ma le fotografie possono essere state scattate in qualsiasi momento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Una volta scelto il monumento e scattata la foto, è possibile caricarla seguendo le istruzioni illustrate al link https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/concorso-fotografico-wlm/. L’elenco dei luoghi candidati per il comune di Massa Lombarda è disponibile al link https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2021/Monumenti/Emilia-Romagna/Provincia_di_Ravenna

Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio Cultura del Comune di Massa Lombarda scrivere a cultura@comune.massalombarda.ra.it, oppure consultare il sito http://wikilovesmonuments.wikimedia.it.